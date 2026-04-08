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VAT Aktie 31186490 / CH0311864901

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Bonität 08.04.2026 13:02:00

VAT-Aktie zieht an: Ratingausblick durch Moody's erhöht auf positiv

VAT-Aktie zieht an: Ratingausblick durch Moody's erhöht auf positiv

Für die Bonität des Vakuumpumpenherstellers VAT signalisiert Moody's eine mögliche Heraufstufung.

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Denn die Ratingagentur hat den Ausblick für das "Ba1"-Rating auf "positiv von zuvor "stabil" angehoben.

Moody's streicht in einer Mitteilung von Mittwoch die solide Bonität von VAT hervor. Und in den kommenden 12 bis 18 Monaten werde sich das Kreditprofil wohl weiter verbessern, gestützt durch langfristig günstige Nachfragetrends im Halbleitermarkt.

Eine Aufstufung käme laut Moody's in Betracht, wenn sich das Geschäftsprofil von VAT als widerstandsfähig gegenüber technologischen Veränderungen und zunehmendem Wettbewerb erweisen sollte. Voraussetzung sei zudem, dass das Unternehmen die Verschuldung unter einem gewissen Faktor hält und die Liquidität weiterhin umsichtig steuert.

Im Schweizer Handel an der SIX zieht die VAT-Aktie zeitweise 7,06 Prozent an auf 515,40 Franken.

ra/ys

Zürich (awp)

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Bildquelle: VAT