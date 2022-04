VAT-Aktie: VAT kann Umsatz deutlich steigern

Beim Auftragseingang konnte das Unternehmen die Analystenerwartungen aber nicht erfüllen.

Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahresquartal um 36,8 Prozent auf 263 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit übertraf das Unternehme seine Anfang März publizierten Umsatzerwartungen von 245 bis 255 Millionen Franken und auch die Erwartungen der Analysten.

Der Auftragseingang erhöhte sich um 22,3 Prozent auf 294 Millionen Franken. Dies ist jedoch deutlich weniger als die 318,6 Millionen Franken, die von den Analysten prognostiziert wurden. Die Schätzungen gingen aber weit auseinander. Beim Auftragsbestand steht sogar ein Plus von 152 Prozent auf 487 Millionen Franken.

VAT profitierte weiterhin von der starken Nachfrage nach Halbleitern und der Erholung in der Industrie. Folglich war der Halbleiterbereich mit einem Umsatzplus von 45,2 Prozent auch der Wachstumsmotor. Deutliche Zugewinne gab es aber auch im Geschäftsbereich Display & Solar (+37,2%).

VAT erwarten im laufenden Geschäftsjahr ein weiteres Wachstum der beiden Segmente Ventile und Global Service. Für das zweite Quartal strebt VAT einen Umsatz von 260 bis 280 Millionen Franken an. Negativ beeinflussen könnten das Ergebnis jedoch Engpässe in den Lieferketten und insbesondere die Covid-Situation in China.

cg/cf

Haag (awp)