VAT-Aktie steigt: Aktionäre genehmigen bei GV alle Anträge des Verwaltungsrats

Die Aktionäre der VAT Holding haben an der ordentlichen Generalversammlung vom Donnerstag allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt.

So wurde unter anderem die Ausschüttung einer Dividende von 4,00 Franken, davon 2 Franken aus Kapitalreserven, genehmigt, wie die Gesellschaft gleichentags mitteilte.

Ausserdem wurden die VAT-Verwaltungsräte Martin Komischke als Präsident, Urs Leinhäuser, Karl Schlegel, Hermann Gerlinger, Heinz Kundert und Libo Zhang wurden für eine weitere Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt.

Die Versammlung wurde wie derzeit üblich ohne physische Präsenz der Aktionäre abgehalten. Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter waren knapp 65 Prozent des Aktienkapitals vertreten.

Die Papiere von VAT legen am Freitagmorgen an der SIX zuletzt um 2,36 Prozent zu auf 160,60 Franken.

