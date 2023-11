VAT-Aktie springt hoch: Bessere Auftragslage - VAT Group beendet Kurzarbeit und wird optimistischer

Zudem bereitet sich der Vakuumventil-Hersteller auf den wieder erwarteten Aufschwung vor.

Im Juni dieses Jahres hatte VAT für seine rund 650 Beschäftigten an den beiden Schweizer Standorten Kurzarbeit eingeführt, im August wurde die Massnahme dann um drei Monate verlängert. Zum (morgigen) 1. Dezember soll die Kurzarbeit nun schliesslich auslaufen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Das Ende der Kurzarbeit wird mit einer starken Nachfrage im Geschäftsfeld Advanced Industrials begründet. Zudem habe sich die Nachfrage in den Bereichen Halbleiter und Global Service stabilisiert.

Der Ausblick für China bleibt eher "nüchtern". Dies liege vor allem an den "anhaltend schwachen Konsum- und Industrieausgaben und der Ungewissheit über Exporte von Produktionsanlagen nach China", heisst es. Im ersten Halbjahr 2024 soll die Situation auch so bleiben.

Optimismus äussert das Management hingegen in Bezug auf die Wachstumsaussichten. Daher wurde auch die Kurzarbeit beendet, um so die nötigen Kapazitäten für den bald erwarteten Aufschwung bereit zu haben.

Ferner treibe das Unternehmen seinen Effizienzbestrebungen weiter voran, heisst es. Dazu beitragen soll etwa ein neues ERP-System an den Schweizer Standorten, dessen Einführung für den Sommer 2024 geplant ist.

Wie die VAT-Aktie und die Analysten reagieren

Die Aktien des Vakuumventilherstellers VAT knüpfen am Donnerstag an ihren Aufwärtstrend der letzten Wochen unvermindert an. Neben einer Kurszielerhöhungen beflügelen am Handelstag auch das angekündigte Ende der Kurzarbeit und optimistischere Wachstumsaussichten die Papiere.

Zeitweise notieren die VAT-Aktie an der SIX um 4,0 Prozent im Plus auf 404,80 Franken, das Tageshoch liegt gar bei 410,80. Die Papiere setzten damit ihr Rally fort, das inzwischen seit Anfang November anhält. Mit dem aktuellen Tagesplus bauen sie auch ihre Stellung als stärkster SLI-Wert des Jahres weiter aus. Auf Jahressicht summieren sich die Kursgewinne auf rund 60 Prozent.

Zur klaren Tagesplus haben gleich mehrere positive Faktoren beigetragen. Zunächst hat der zuständige Analyst von JPMorgan sein Rating auf "Overweight" von "Neutral" angehoben. Auch sein Kursziel fällt mit 500 Franken im Vergleich zu bisher 350 Franken deutlich optimistischer aus. Er begründet die Entscheidung mit dem erwarteten Aufschwung in der Halbleiterbranche, von dem nicht zuletzt auch VAT profitieren könnte.

Wenig später wurde seiner Einschätzung durch VAT selber bestätigt. Das Unternehmen wird die Kurzarbeit in der Schweiz nach einem halben Jahr per Anfang Dezember beenden. Grund hierfür sei eine wieder verstärkte Nachfrage aus dem Bereich Advanced Industrials. Zudem will sich das Unternehmen mit dem Ende der Kurzarbeit auf den erwarteten Aufschwung vorbereiten. Auch in Bezug auf die Wachstumsaussichten verbreitete das Management Optimismus.

Bei den Analysten kamen diese Neuigkeiten gut an. So wertet der zuständige ZKB-Analyst den Schritt als ein konstruktives Signal. Negativ hebt er jedoch das Fehlen einer Guidance für das Schlussquartal 2023 hervor. Ferner verharre die Nachfrage im zentralen Halbleitergeschäft und auch bei Global Services immer noch auf einem geringen Niveau.

Auch Vontobel wertet die Neuigkeiten bei VAT positiv. So erwartet der zuständige Analyst schrittweise Verbesserungen im Halbleitermarkt im kommenden Jahr. Er rechnet sogar mit einem starken Erholungszyklus bis in das Jahr 2025 hinein.

Haag / Zürich (awp)