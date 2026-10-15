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Starke Entwicklung 15.10.2026 07:13:36

VAT-Aktie: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben

VAT-Aktie: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben

Der Halbleiterzulieferer VAT hat im dritten Quartal 2026 einen Rekord beim Auftragseingang erzielt und gleichzeitig den Ausblick für 2027 angehoben.

VAT
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Die Prognosen für das laufende Jahr werden bestätigt.

Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 193 Prozent auf 696,6 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Zu konstanten Währungen hätte er um 188 Prozent zugelegt.

Die starke Entwicklung unterstreiche die Dynamik des aktuellen Kapazitätsausbaus in der Halbleiterindustrie, insbesondere bei modernsten Logik- und Speicherchips. Während die Aufträge im zentralen Halbleitergeschäft um 270 Prozent und bei Global Service um 88 Prozent zulegten, blieben sie im Segment Advanced Industrials gegenüber dem Vorjahr weitgehend unverändert.

Der Umsatz legte im Berichtsquartal um 46 Prozent auf 376,4 Millionen Franken zu. Zu konstanten Währungen hätte das Plus 44 Prozent betragen. Damit kam das Unternehmen im oberen Bereich der eigenen Prognose von 355 bis 385 Millionen Franken zu liegen.

Book-to-Bill deutlich über 1

Das Verhältnis von Aufträgen zu den Verkäufen (Book-to-Bill) stand bei 1,9 und damit klar über der Schwelle von 1 (VJ: 0,92). Der Auftragsbestand habe zudem einen Rekordstand von 979,5 Millionen Franken erreicht, so das Unternehmen.

Dieser Bestand schaffe eine hohe Planungssicherheit: "Die günstigen Investitionsbedingungen dürften angesichts des anhaltenden Nachfrageüberhangs bei modernsten Halbleitern bis 2027 und darüber hinaus bestehen bleiben."

Der Vakuumventilhersteller hat im Berichtsquartal beim Auftragseingang die Analystenerwartungen klar übertroffen, während der Umsatz im Rahmen der Schätzungen lag.

Ausblick für 2027 erhöht

Für das vierte Quartal 2026 erwartet VAT einen Umsatz von 420 bis 450 Millionen Franken sowie ein Book-to-Bill-Verhältnis über eins. Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt das Unternehmen, dass Auftragseingang, Umsatz, Ebitda, Ebitda-Marge, Nettogewinn und freier Cashflow höher ausfallen sollen als 2025.

Für 2027 erwartet VAT nun einen Umsatz deutlich oberhalb des bisherigen Zielkorridors von 1,5 bis 1,7 Milliarden Franken. Um der Nachfrage gerecht zu werden, hat VAT im dritten Quartal 450 neue Vollzeitstellen geschaffen und baut die Produktionskapazität weiter aus.

ls/mk

Haag (awp)

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Bildquelle: Keystone
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