VAT Aktie News: VAT am Montagvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 599,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'264 Punkten steht. Die VAT-Aktie gab in der Spitze bis auf 598,60 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 602,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'730 VAT-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 257,50 CHF am 03.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,11 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von VAT rechnen Experten am 02.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,69 CHF je VAT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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