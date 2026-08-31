Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’286 -0.8%  SPI 20’111 -0.8%  Dow 53’207 -0.7%  DAX 26’281 -1.1%  Euro 0.9390 0.2%  EStoxx50 6’426 -0.9%  Gold 4’434 -0.5%  Bitcoin 63’502 1.4%  Dollar 0.8084 -0.2%  Öl 90.5 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Aktie im Blick: Tesla erhöht Preise für Cybertruck-Modelle
Mercedes-Benz-Aktie etwas höher: Konzern pumpt bis zu eine Milliarde in eigene Aktien
August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie
Analysten sehen bei Befesa-Aktie Potenzial
Suche...
ETF Sparplan

VAT Aktie 31186490 / CH0311864901

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.08.2026 16:29:00

VAT Aktie News: Anleger schicken VAT am Montagnachmittag ins Minus

VAT Aktie News: Anleger schicken VAT am Montagnachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von VAT. Die VAT-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 600,80 CHF abwärts.

VAT
599.53 CHF -0.79%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr rutschte die VAT-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 600,80 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'124 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die VAT-Aktie bis auf 598,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 602,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 13'370 VAT-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,20 CHF an. Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 21,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 257,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,14 Prozent.

Zuletzt erhielten VAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,11 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,69 CHF je VAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur VAT-Aktie

VAT verdoppelt Auftragseingang - Gewinn von Investitionen gebremst - Aktie fällt deutlich

Ausblick VAT: Erneut hoher Auftragseingang erwartet

Nach heftiger Korrektur vom Vortag: Aktien von VAT, ams-OSRAM und Comet uneins

In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu VAT

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu VAT

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

17:15 Logo WHS Zinsangst nach dem DAX-Rekord: Kippt jetzt die Börsenrallye trotz starker NVIDIA-Zahlen?
13:30 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
09:06 Marktüberblick: Autowerte gesucht
09:03 SMI zum Wochenauftakt tiefer erwartet
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Rücksetzer zum Wochenschluss
27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’872.72 20.00 S3PBUU
Short 15’183.41 13.98 S3CBQU
Short 15’773.58 8.89 STBNIU
SMI-Kurs: 14’286.43 31.08.2026 17:31:44
Long 13’709.51 19.73 SCB0YU
Long 13’413.17 13.98 SYBVIU
Long 12’837.79 9.00 SRWB1U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

VAT 599.40 -0.63% VAT

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
UBS-Aktie im Minus: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind
Gold, Öl & Co. in KW 35: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Zinssorgen im Blick: SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal

Top-Rankings

August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der August 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien im August 2026
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffpreise Entwicklung: Gewinner und Verlierer im August 2026
Welcher Rohstoff macht das Rennen?
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.