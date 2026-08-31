VAT Aktie News: Anleger schicken VAT am Montagnachmittag ins Minus

Um 16:28 Uhr rutschte die VAT-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 600,80 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'124 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die VAT-Aktie bis auf 598,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 602,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 13'370 VAT-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,20 CHF an. Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 21,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 257,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,14 Prozent.

Zuletzt erhielten VAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,11 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,69 CHF je VAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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