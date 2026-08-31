VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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31.08.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT am Montagmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von VAT. Zuletzt ging es für die VAT-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 602,20 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von VAT nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 602,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'185 Punkten steht. Die VAT-Aktie gab in der Spitze bis auf 598,60 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 602,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'224 VAT-Aktien umgesetzt.
Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 257,50 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VAT-Aktie 57,24 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,11 CHF. Im Vorjahr erhielten VAT-Aktionäre 7,00 CHF je Wertpapier.
Voraussichtlich am 02.03.2027 dürfte VAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte VAT möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VAT-Gewinn in Höhe von 10,69 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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