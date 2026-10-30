VAT Aktie News: VAT am Vormittag im Minus

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 3,5 Prozent auf 577,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'834 Punkten notiert. Im Tief verlor die VAT-Aktie bis auf 576,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 584,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'086 VAT-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 25,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 305,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 47,16 Prozent würde die VAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten VAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,09 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von VAT.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VAT einen Gewinn von 10,71 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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