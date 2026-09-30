VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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30.09.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT zeigt sich am Vormittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von VAT. Das Papier von VAT legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 686,40 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von VAT zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 686,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'843 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die VAT-Aktie bei 689,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 682,20 CHF. Von der VAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'657 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (727,20 CHF) erklomm das Papier am 01.07.2026. Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 5,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (305,10 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,55 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten VAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,12 CHF.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,72 CHF je VAT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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