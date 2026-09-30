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30.09.2026 16:29:00

VAT Aktie News: VAT präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

VAT Aktie News: VAT präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Die Aktie von VAT zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die VAT-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 681,20 CHF.

VAT
679.96 CHF -0.38%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 681,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'688 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die VAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 693,40 CHF. Bei 682,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 18'654 VAT-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VAT-Aktie mit einem Kursplus von 6,75 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 305,10 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie.

VAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,12 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je VAT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,72 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’456.40 19.21 STB4NU
Short 14’724.29 13.90 SY7BHU
Short 15’268.03 8.95 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’623.67 01.10.2026 10:30:40
Long 13’296.17 19.48 SOB7MU
Long 12’997.69 13.69 S95BFU
Long 12’447.97 8.92 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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VAT 680.20 -0.09% VAT

VAT am 30.09.2026

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