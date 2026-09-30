VAT Aktie News: VAT präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 681,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'688 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die VAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 693,40 CHF. Bei 682,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 18'654 VAT-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VAT-Aktie mit einem Kursplus von 6,75 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 305,10 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie.

VAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,12 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je VAT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,72 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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