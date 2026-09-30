VAT Aktie News: VAT am Mittag gefragt

Die VAT-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 683,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'716 Punkten notiert. Bei 693,40 CHF markierte die VAT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 682,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 11'177 VAT-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (727,20 CHF) erklomm das Papier am 01.07.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VAT-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 305,10 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die VAT-Aktie mit einem Verlust von 55,36 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,12 CHF aus.

Voraussichtlich am 02.03.2027 dürfte VAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der VAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass VAT im Jahr 2026 10,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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