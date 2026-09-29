VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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29.09.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT am Vormittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von VAT. Im SIX SX-Handel gewannen die VAT-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 667,80 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'761 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die VAT-Aktie sogar auf 671,60 CHF. Bei 665,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'343 VAT-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 727,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 8,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 305,10 CHF am 21.11.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die VAT-Aktie 118,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
VAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,12 CHF belaufen.
Am 02.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von VAT.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass VAT einen Gewinn von 10,70 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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