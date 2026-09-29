VAT Aktie News: VAT am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von VAT nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 3,8 Prozent auf 678,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'775 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die VAT-Aktie legte bis auf 681,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 665,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten VAT-Aktien beläuft sich auf 26'016 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (727,20 CHF) erklomm das Papier am 01.07.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VAT-Aktie. Bei 305,10 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VAT-Aktie derzeit noch 55,05 Prozent Luft nach unten.

VAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,12 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,70 CHF je VAT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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