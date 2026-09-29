VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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29.09.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT macht am Dienstagmittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von VAT. Zuletzt stieg die VAT-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 673,00 CHF.
Das Papier von VAT legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,9 Prozent auf 673,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'857 Punkten tendiert. Die VAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 673,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 665,60 CHF. Von der VAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14'667 Stück gehandelt.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,20 CHF an. 8,05 Prozent Plus fehlen der VAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 305,10 CHF ab. Mit Abgaben von 54,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,12 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von VAT wird am 02.03.2027 gerechnet. VAT dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass VAT im Jahr 2026 10,70 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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