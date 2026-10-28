VAT Aktie News: VAT gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Die VAT-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 599,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'484 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die VAT-Aktie bei 606,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 597,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten VAT-Aktien beläuft sich auf 13'929 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VAT-Aktie derzeit noch 21,24 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 305,10 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,09 CHF. Im Vorjahr erhielten VAT-Aktionäre 7,00 CHF je Wertpapier.

Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von VAT veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der VAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,71 CHF je VAT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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