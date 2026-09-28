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VAT Aktie 31186490 / CH0311864901

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28.09.2026 09:29:00

VAT Aktie News: VAT am Montagvormittag mit Verlusten

VAT Aktie News: VAT am Montagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von VAT gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die VAT-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 642,20 CHF.

VAT
643.86 CHF -2.09%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr fiel die VAT-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 642,20 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'917 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die VAT-Aktie bei 639,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 645,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'321 VAT-Aktien.

Bei einem Wert von 727,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,24 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 305,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 52,49 Prozent würde die VAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,12 CHF, nach 7,00 CHF im Jahr 2025.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. VAT dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,70 CHF je VAT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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08:11 Logo WHS Börsen vor dem nächsten Showdown: PCE, NFP & Micron entscheiden über den Q4-Start
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’557.01 19.92 SRB97U
Short 14’907.66 13.67 SD2BJU
Short 15’446.66 8.91 SBBH9U
SMI-Kurs: 13’958.82 28.09.2026 11:26:37
Long 13’436.71 19.37 SYBVIU
Long 13’141.09 13.81 SVB5UU
Long 12’588.11 8.94 S17B5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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