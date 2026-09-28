VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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28.09.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT am Montagvormittag mit Verlusten
Die Aktie von VAT gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die VAT-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 642,20 CHF.
Um 09:28 Uhr fiel die VAT-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 642,20 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'917 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die VAT-Aktie bei 639,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 645,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'321 VAT-Aktien.
Bei einem Wert von 727,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,24 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 305,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 52,49 Prozent würde die VAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,12 CHF, nach 7,00 CHF im Jahr 2025.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. VAT dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,70 CHF je VAT-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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