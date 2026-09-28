VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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28.09.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT tendiert am Montagnachmittag nordwärts
Die Aktie von VAT gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die VAT-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 662,60 CHF zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 662,60 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'848 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die VAT-Aktie bei 666,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 645,40 CHF. Von der VAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15'418 Stück gehandelt.
Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 727,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 8,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 305,10 CHF. Mit Abgaben von 53,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,12 CHF. Im Vorjahr hatte VAT 7,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 02.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,70 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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