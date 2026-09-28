VAT Aktie News: VAT tendiert am Montagmittag schwächer

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 650,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'821 Punkten steht. Die VAT-Aktie gab in der Spitze bis auf 638,40 CHF nach. Mit einem Wert von 645,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 7'242 VAT-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VAT-Aktie 11,84 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (305,10 CHF). Derzeit notiert die VAT-Aktie damit 113,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,12 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von VAT rechnen Experten am 02.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VAT-Aktie in Höhe von 10,70 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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