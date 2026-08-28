VAT Aktie News: Anleger schicken VAT am Freitagvormittag ins Minus

Die VAT-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 605,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'326 Punkten realisiert. Im Tief verlor die VAT-Aktie bis auf 603,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 605,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'183 VAT-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 727,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 20,12 Prozent Plus fehlen der VAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 257,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 135,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,11 CHF. Im Vorjahr erhielten VAT-Aktionäre 7,00 CHF je Wertpapier.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der VAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VAT einen Gewinn von 10,69 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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