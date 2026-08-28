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28.08.2026 16:29:00

VAT Aktie News: VAT am Freitagnachmittag ohne grosse Veränderung

VAT Aktie News: VAT am Freitagnachmittag ohne grosse Veränderung

Die Aktie von VAT zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die VAT-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 606,00 CHF.

VAT
604.29 CHF -0.28%
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Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die VAT-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 606,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'289 Punkten steht. Die VAT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 613,40 CHF aus. Die VAT-Aktie gab in der Spitze bis auf 603,80 CHF nach. Bei 605,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 9'967 VAT-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 727,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 257,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die VAT-Aktie damit 135,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,11 CHF. Im Vorjahr erhielten VAT-Aktionäre 7,00 CHF je Wertpapier.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte VAT möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,69 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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