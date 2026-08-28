VAT Aktie News: VAT am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 611,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'301 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die VAT-Aktie bisher bei 613,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 605,20 CHF. Der Tagesumsatz der VAT-Aktie belief sich zuletzt auf 4'334 Aktien.

Bei einem Wert von 727,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VAT-Aktie somit 15,98 Prozent niedriger. Bei 257,50 CHF fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die VAT-Aktie mit einem Verlust von 57,86 Prozent wieder erreichen.

VAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,11 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von VAT wird am 02.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte VAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VAT einen Gewinn von 10,69 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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