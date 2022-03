VAT Aktie News: VAT zeigt sich fester

Zuletzt sprang die VAT-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0.6 Prozent auf 343.60 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 15'538 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die VAT-Aktie bis auf 347.60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 343.00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 37'661 VAT-Aktien gekauft oder verkauft.

Experten taxieren den VAT-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10.04 CHF je Aktie.

Die VAT Group AG ist in der Produktion und dem weltweiten Vertrieb von Vakuumventilen, Mehrventilmodulen und Metallbälgen tätig. Ergänzend bietet der Konzern umfassende Servicedienstleistungen wie 24-Stunden-Service, Schulungen, Gerätereparatur und Überholung, Ventil-Upgrade wie auch Ersatzteile und die Bereitstellung von VAT-Originalteilen und Verbrauchsmaterialien an. Die Geschäftsfelder sind in Ventile, Global Services und Industry strukturiert. Geographisch ist der Konzern in Amerika, EMEA, Asien and ROW gegliedert. Zum Kundenkreis der VAT Group zählen Unternehmen aus der Halbleiter- und Medizinalindustrie, Produzenten von Flachbildschirmen und Fotovoltaikpanels wie auch Forschungsabteilungen von Industrieunternehmen. Produktionsstätten befinden sich in Haag (Schweiz), Penang (Malaysia) und Arad (Rumänien) sowie in Xinwu (Taiwan). Das Unternehmen wurde 1965 in der Schweiz gegründet und hat seinen Hauptsitz in Haag, Schweiz.

