Um 09:28 Uhr ging es für das VAT-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 494,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'860 Punkten liegt. Die VAT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 496,80 CHF aus. Mit einem Wert von 492,30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'581 VAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 727,20 CHF markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 32,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2025 bei 346,30 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VAT-Aktie derzeit noch 29,93 Prozent Luft nach unten.

VAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,10 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von VAT rechnen Experten am 02.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,70 CHF je VAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur VAT-Aktie

Schweizer Chipwerte im Aufwind: Aktien von VAT, ams-OSRAM, Comet & Co. springen nach NVIDIA-News hoch

VAT-Aktie etwas fester: Schweizer Konzern schliesst Übernahme der japanischen Atonarp ab

Dämpfer für Tech-Aktien wie ABB, Infinicon & Co.: Asien-Verluste belasten Schweizer Werte