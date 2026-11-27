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27.11.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT tendiert am Freitagnachmittag nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von VAT. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 484,80 CHF zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 484,80 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'897 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die VAT-Aktie sogar auf 498,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 492,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 39'631 VAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 727,20 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 50,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 346,30 CHF ab. Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 28,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,10 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von VAT rechnen Experten am 02.03.2028.
Experten taxieren den VAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,70 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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