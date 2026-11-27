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27.11.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT am Freitagmittag auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von VAT. Zuletzt ging es für das VAT-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 494,00 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die VAT-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 494,00 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'878 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die VAT-Aktie legte bis auf 498,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 492,30 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten VAT-Aktien beläuft sich auf 19'476 Stück.
Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 727,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 47,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 27.11.2025 Kursverluste bis auf 346,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die VAT-Aktie mit einem Verlust von 29,90 Prozent wieder erreichen.
Nachdem VAT seine Aktionäre 2025 mit 7,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,10 CHF je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,70 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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