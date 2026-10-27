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27.10.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT tendiert am Dienstagnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von VAT. Die VAT-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 587,00 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 587,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'592 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die VAT-Aktie bei 587,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 574,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27'179 VAT-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 727,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VAT-Aktie derzeit noch 23,88 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 305,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Mit einem Kursverlust von 48,02 Prozent würde die VAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,09 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte VAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass VAT im Jahr 2026 10,71 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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