VAT Aktie News: VAT am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

Die VAT-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 617,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'317 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die VAT-Aktie bei 620,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 615,00 CHF. Bisher wurden heute 1'725 VAT-Aktien gehandelt.

Bei 727,20 CHF markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VAT-Aktie 17,82 Prozent zulegen. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 257,50 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,11 CHF, nach 7,00 CHF im Jahr 2025.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VAT ein EPS in Höhe von 10,69 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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