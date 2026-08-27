VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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27.08.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT am Nachmittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von VAT. Die VAT-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 605,80 CHF ab.
Die VAT-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 605,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'208 Punkten notiert. Die VAT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 604,40 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 615,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 15'392 VAT-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 727,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 16,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 257,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
VAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,11 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VAT-Aktie in Höhe von 10,69 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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