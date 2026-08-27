VAT Aktie News: VAT zeigt sich am Mittag fester

Die VAT-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 617,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'328 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die VAT-Aktie bisher bei 620,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 615,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'092 VAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VAT-Aktie somit 15,13 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 257,50 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VAT-Aktie 58,28 Prozent sinken.

Nachdem VAT seine Aktionäre 2025 mit 7,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,11 CHF je Aktie ausschütten.

VAT wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 vorlegen. Am 02.03.2028 wird VAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der VAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,69 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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