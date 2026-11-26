Um 09:28 Uhr wies die VAT-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 482,70 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'789 Punkten steht. In der Spitze gewann die VAT-Aktie bis auf 490,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 489,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'964 VAT-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 727,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VAT-Aktie somit 33,62 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2025 (337,20 CHF). Abschläge von 30,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

VAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,10 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können VAT-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,70 CHF je Aktie in den VAT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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