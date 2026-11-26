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26.11.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT am Nachmittag stärker
Die Aktie von VAT gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von VAT legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 3,5 Prozent auf 485,50 CHF.
Das Papier von VAT legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 3,5 Prozent auf 485,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'835 Punkten steht. Die VAT-Aktie zog in der Spitze bis auf 490,40 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 489,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 55'374 VAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 727,20 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VAT-Aktie somit 33,24 Prozent niedriger. Am 26.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 337,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 30,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für VAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,10 CHF ausgeschüttet werden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von VAT rechnen Experten am 02.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VAT-Gewinn in Höhe von 10,70 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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