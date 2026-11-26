Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 483,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'801 Punkten notiert. In der Spitze legte die VAT-Aktie bis auf 490,40 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 489,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 31'062 VAT-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 727,20 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die VAT-Aktie damit 33,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2025 bei 337,20 CHF. Mit einem Kursverlust von 30,19 Prozent würde die VAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für VAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,10 CHF ausgeschüttet werden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte VAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VAT ein EPS in Höhe von 10,70 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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