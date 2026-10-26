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26.10.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT am Vormittag kaum bewegt
Die Aktie von VAT zeigt sich am Montagvormittag ohne grosse Bewegung. Die VAT-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 560,20 CHF.
Mit einem Kurs von 560,20 CHF zeigte sich die VAT-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'427 Punkten steht. Bei 561,80 CHF erreichte die VAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die VAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 557,60 CHF aus. Bei 559,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'303 VAT-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 727,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VAT-Aktie somit 22,96 Prozent niedriger. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 305,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VAT-Aktie derzeit noch 45,54 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,09 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.
Experten taxieren den VAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,72 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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