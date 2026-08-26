VAT Aktie News: VAT tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Die VAT-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 607,40 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'469 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die VAT-Aktie bis auf 604,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 610,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'925 VAT-Aktien.

Bei 727,20 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VAT-Aktie 19,72 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 257,50 CHF. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für VAT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 7,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,11 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können VAT-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VAT-Gewinn in Höhe von 10,69 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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