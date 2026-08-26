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VAT Aktie 31186490 / CH0311864901

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26.08.2026 16:29:00

VAT Aktie News: VAT büsst am Nachmittag ein

VAT Aktie News: VAT büsst am Nachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von VAT. Die VAT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 608,20 CHF abwärts.

VAT
611.17 CHF -0.60%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr rutschte die VAT-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 608,20 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'488 Punkten realisiert. Der Kurs der VAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 604,00 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 610,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13'880 VAT-Aktien.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 257,50 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten VAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,11 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können VAT-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,69 CHF je VAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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