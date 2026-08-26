VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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26.08.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT behauptet sich am Mittwochmittag
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von VAT. Anleger zeigten sich zuletzt bei der VAT-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 610,20 CHF.
Die VAT-Aktie kam im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 610,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'508 Punkten steht. Bei 612,40 CHF markierte die VAT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die VAT-Aktie sank bis auf 604,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 610,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 6'780 VAT-Aktien.
Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 727,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 16,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 257,50 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VAT-Aktie 57,80 Prozent sinken.
VAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,11 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der VAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,69 CHF je VAT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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