Die VAT-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 482,60 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'847 Punkten liegt. In der Spitze fiel die VAT-Aktie bis auf 481,30 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 486,90 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'233 VAT-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 727,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,68 Prozent. Am 25.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 329,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

VAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,10 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte VAT möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.

Experten taxieren den VAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,70 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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