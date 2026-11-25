|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 16:29:00
VAT Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von VAT
Die Aktie von VAT gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die VAT-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 471,70 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die VAT-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 3,5 Prozent auf 471,70 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'677 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die VAT-Aktie bisher bei 467,70 CHF. Bei 486,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten VAT-Aktien beläuft sich auf 75'088 Stück.
Bei einem Wert von 727,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 35,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 329,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,13 Prozent würde die VAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass VAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,10 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete VAT 7,00 CHF aus.
Am 02.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je VAT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,70 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur VAT-Aktie
Schweizer Chipwerte im Aufwind: Aktien von VAT, ams-OSRAM, Comet & Co. springen nach NVIDIA-News hoch
VAT-Aktie etwas fester: Schweizer Konzern schliesst Übernahme der japanischen Atonarp ab
Dämpfer für Tech-Aktien wie ABB, Infinicon & Co.: Asien-Verluste belasten Schweizer Werte
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu VAT
|
25.11.26
|SLI-Handel aktuell: SLI schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
25.11.26
|VAT Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von VAT (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Minuszeichen in Zürich: So steht der SLI am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
25.11.26
|VAT Aktie News: VAT tendiert am Mittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Gewinne in Zürich: So performt der SLI am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
25.11.26
|VAT Aktie News: VAT am Vormittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Mittwochshandel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
24.11.26
|SIX-Handel SLI zum Ende des Dienstagshandels in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu VAT
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
VAT am 25.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich im Plus
In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.