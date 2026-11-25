Um 16:28 Uhr rutschte die VAT-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 3,5 Prozent auf 471,70 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'677 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die VAT-Aktie bisher bei 467,70 CHF. Bei 486,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten VAT-Aktien beläuft sich auf 75'088 Stück.

Bei einem Wert von 727,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 35,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 329,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,13 Prozent würde die VAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass VAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,10 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete VAT 7,00 CHF aus.

Am 02.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je VAT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,70 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur VAT-Aktie

Schweizer Chipwerte im Aufwind: Aktien von VAT, ams-OSRAM, Comet & Co. springen nach NVIDIA-News hoch

VAT-Aktie etwas fester: Schweizer Konzern schliesst Übernahme der japanischen Atonarp ab

Dämpfer für Tech-Aktien wie ABB, Infinicon & Co.: Asien-Verluste belasten Schweizer Werte