Um 12:28 Uhr ging es für die VAT-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 483,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'844 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die VAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 481,00 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 486,90 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 24'982 VAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (727,20 CHF) erklomm das Papier am 01.07.2026. 50,34 Prozent Plus fehlen der VAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 329,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 31,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass VAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,10 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete VAT 7,00 CHF aus.

Voraussichtlich am 02.03.2027 dürfte VAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass VAT im Jahr 2026 10,70 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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