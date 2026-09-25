VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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25.09.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT am Freitagvormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von VAT gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das VAT-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 660,40 CHF.
Das Papier von VAT legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,3 Prozent auf 660,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'822 Punkten tendiert. Die VAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 660,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 656,40 CHF. Der Tagesumsatz der VAT-Aktie belief sich zuletzt auf 2'525 Aktien.
Bei einem Wert von 727,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Gewinne von 10,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 305,10 CHF ab. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 116,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass VAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,12 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete VAT 7,00 CHF aus.
VAT wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 02.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VAT-Gewinn in Höhe von 10,70 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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