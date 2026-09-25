VAT Aktie News: VAT am Nachmittag gefragt

Die VAT-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 656,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'762 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die VAT-Aktie sogar auf 667,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 656,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 26'435 VAT-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VAT-Aktie somit 9,79 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (305,10 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 53,49 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem VAT seine Aktionäre 2025 mit 7,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,12 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht. VAT dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,70 CHF je VAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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