VAT Aktie News: Anleger schicken VAT am Freitagmittag ins Plus

Um 12:28 Uhr stieg die VAT-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 659,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'803 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die VAT-Aktie sogar auf 667,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 656,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 17'689 VAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,20 CHF an. 10,32 Prozent Plus fehlen der VAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 305,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 53,72 Prozent würde die VAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten VAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,12 CHF.

VAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der VAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,70 CHF je VAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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