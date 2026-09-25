VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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25.09.2026 12:29:00
VAT Aktie News: Anleger schicken VAT am Freitagmittag ins Plus
Die Aktie von VAT gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die VAT-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 659,20 CHF zu.
Um 12:28 Uhr stieg die VAT-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 659,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'803 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die VAT-Aktie sogar auf 667,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 656,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 17'689 VAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,20 CHF an. 10,32 Prozent Plus fehlen der VAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 305,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 53,72 Prozent würde die VAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten VAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,12 CHF.
VAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der VAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,70 CHF je VAT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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