VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.08.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt
Die Aktie von VAT zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die VAT-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 611,60 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die VAT-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 611,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'325 Punkten steht. Bei 616,80 CHF erreichte die VAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 610,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'157 VAT-Aktien.
Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 727,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VAT-Aktie 18,90 Prozent zulegen. Bei 257,50 CHF fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 57,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten VAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,11 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte VAT möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.
In der VAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,69 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur VAT-Aktie
VAT verdoppelt Auftragseingang - Gewinn von Investitionen gebremst - Aktie fällt deutlich
Ausblick VAT: Erneut hoher Auftragseingang erwartet
Nach heftiger Korrektur vom Vortag: Aktien von VAT, ams-OSRAM und Comet uneins
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu VAT
|
09:29
|VAT Aktie News: VAT zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt (finanzen.ch)
|
09:28
|SLI aktuell: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
24.08.26
|VAT Aktie News: VAT gewinnt am Nachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Schwacher Handel: So performt der SLI am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
24.08.26
|VAT Aktie News: VAT am Montagmittag gefragt (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Freundlicher Handel: SLI legt zu (finanzen.ch)
|
24.08.26
|SPI-Papier VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VAT von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Freitagshandel in Zürich: SLI bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu VAT
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Handel zeigt sich freundlich. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich im Plus. Die asiatischen Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen.