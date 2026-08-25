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25.08.2026 09:29:00

VAT Aktie News: VAT zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

VAT Aktie News: VAT zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Die Aktie von VAT zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die VAT-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 611,60 CHF.

VAT
614.86 CHF 1.69%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr stieg die VAT-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 611,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'325 Punkten steht. Bei 616,80 CHF erreichte die VAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 610,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'157 VAT-Aktien.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 727,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VAT-Aktie 18,90 Prozent zulegen. Bei 257,50 CHF fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 57,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten VAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,11 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte VAT möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.

In der VAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,69 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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