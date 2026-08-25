VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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25.08.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT tendiert am Nachmittag nordwärts
Die Aktie von VAT zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von VAT zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,0 Prozent auf 615,60 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die VAT-Papiere um 16:28 Uhr 2,0 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'387 Punkten notiert. Bei 622,20 CHF markierte die VAT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 610,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 15'680 VAT-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 727,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VAT-Aktie derzeit noch 18,13 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 257,50 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie.
Zuletzt erhielten VAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,11 CHF aus.
Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von VAT veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte VAT möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass VAT einen Gewinn von 10,69 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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