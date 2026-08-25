VAT Aktie News: Anleger greifen bei VAT am Dienstagmittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von VAT nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 2,9 Prozent auf 620,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'373 Punkten liegt. Die VAT-Aktie legte bis auf 622,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 610,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 8'498 VAT-Aktien.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,20 CHF an. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 14,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 257,50 CHF. Derzeit notiert die VAT-Aktie damit 141,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,11 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte VAT möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VAT-Aktie in Höhe von 10,69 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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