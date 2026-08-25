VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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25.08.2026 12:29:00
VAT Aktie News: Anleger greifen bei VAT am Dienstagmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von VAT. Zuletzt konnte die Aktie von VAT zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,9 Prozent auf 620,80 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von VAT nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 2,9 Prozent auf 620,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'373 Punkten liegt. Die VAT-Aktie legte bis auf 622,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 610,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 8'498 VAT-Aktien.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,20 CHF an. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 14,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 257,50 CHF. Derzeit notiert die VAT-Aktie damit 141,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,11 CHF.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte VAT möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VAT-Aktie in Höhe von 10,69 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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