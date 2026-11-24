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24.11.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT am Nachmittag im Minusbereich
Die Aktie von VAT gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die VAT-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 3,9 Prozent auf 499,40 CHF.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 3,9 Prozent auf 499,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'728 Punkten realisiert. Bei 498,30 CHF markierte die VAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 515,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 47'801 VAT-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 727,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 45,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 321,90 CHF fiel das Papier am 24.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VAT-Aktie 35,54 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,10 CHF aus.
Die VAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte VAT möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,70 CHF je VAT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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