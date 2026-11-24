Die VAT-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 516,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'677 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die VAT-Aktie bis auf 515,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 515,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 30'810 VAT-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VAT-Aktie derzeit noch 40,77 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.11.2025 bei 321,90 CHF. Mit Abgaben von 37,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten VAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,10 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von VAT.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,70 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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