|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT am Dienstagmittag mit Verlusten
Die Aktie von VAT gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die VAT-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 516,60 CHF.
Die VAT-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 516,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'677 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die VAT-Aktie bis auf 515,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 515,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 30'810 VAT-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VAT-Aktie derzeit noch 40,77 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.11.2025 bei 321,90 CHF. Mit Abgaben von 37,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten VAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,10 CHF.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von VAT.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,70 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur VAT-Aktie
Schweizer Chipwerte im Aufwind: Aktien von VAT, ams-OSRAM, Comet & Co. springen nach NVIDIA-News hoch
VAT-Aktie etwas fester: Schweizer Konzern schliesst Übernahme der japanischen Atonarp ab
Dämpfer für Tech-Aktien wie ABB, Infinicon & Co.: Asien-Verluste belasten Schweizer Werte
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu VAT
|
12:29
|VAT Aktie News: VAT am Dienstagmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:29
|VAT Aktie News: VAT zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Börse Zürich: SLI letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|VAT Aktie News: VAT schiesst am Nachmittag hoch (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Gute Stimmung in Zürich: Das macht der SLI aktuell (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Handel in Zürich: SLI mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
23.11.26
|SPI-Wert VAT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VAT von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu VAT
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI gibt nach -- DAX erhält ebenfalls Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es leicht abwärts. Der DAX zeigt sich unterdessen ebenfalls tiefer. In Fernost sind am Dienstag uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.