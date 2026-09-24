VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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24.09.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT am Vormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von VAT. Das Papier von VAT gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 660,60 CHF abwärts.
Das Papier von VAT gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 660,60 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'731 Punkten steht. Die VAT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 656,00 CHF ab. Bei 658,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 1'217 VAT-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 727,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 10,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 305,10 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,81 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für VAT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 7,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,12 CHF belaufen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass VAT im Jahr 2026 10,70 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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