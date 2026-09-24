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24.09.2026 16:29:00

VAT Aktie News: VAT am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

VAT Aktie News: VAT am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von VAT gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von VAT gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 650,20 CHF abwärts.

VAT
646.03 CHF -3.42%
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Der VAT-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 650,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'758 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte VAT-Aktie bei 649,20 CHF. Bei 658,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'508 VAT-Aktien umgesetzt.

Bei 727,20 CHF markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,84 Prozent. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 305,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten VAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,12 CHF aus.

Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von VAT veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der VAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VAT einen Gewinn von 10,70 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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